Atletismo conquista o primeiro ouro de São Carlos nos Abertos

Atletismo de São Carlos garantiu as duas primeiras medalhas nos Abertos do Interior

Os atletas que representam São Carlos nos Jogos Abertos do Interior voltaram a se apresentar nesta terça-feira, 10, em São José do Rio Preto.

No segundo dia de disputa para os são-carlenses, foram conquistadas as primeiras medalhas. João Barbosa de Jesus levou a medalha de ouro no salto com vara, ao passo que Jeferson Esteves da Silva garantiu o bronze no lançamento de disco. Os dois atletas são da equipe de atletismo de São Carlos, ASA/ADN.

Ainda pelo time coordenado por Altair Maradona Pereira, Joana Motta foi a 11ª colocada nos 5000 mil metros e Julia Coutinho, 8º lugar na mesma prova. Nos 100 metros rasos, Danilo Godoy foi o 15° colocado.

Nos esportes coletivos, o vôlei de praia masculino venceu Campinas por 2 sets a 0 (parciais de 21x10 e 21x19) e se classificou em primeiro lugar de seu grupo para a próxima fase. Já o handebol masculino derrotou Porto Feliz por 26 a 21 em sua primeira apresentação.

Nesta quarta-feira, 11, o handebol masculino volta à quadra para enfrentar Campos do Jordão, às 15h15, no ginásio do IFSP – Campus Rio Preto. No mesmo horário, só que no Ginásio de Esportes “19 de março”, o handebol feminino faz sua estreia na competição diante de Itatiba.

