Atletas e treinador do São Carlos são convocados para a Seleção Paulista do Interior

Oito atletas do São Carlos foram convocados para a Seleção: Bruno Turci, Felipe Santos, Guilherme Lippi, Jonata Vinicius, Leonardo Carniato, Luis Cameirão, Octavio Gorla e Rhafael Zamineli. Destes atletas convocados, seis serão efetivados na seleção. Além dos atletas, o treinador do São Carlos, Jean Ferrarini, foi indicado para comandar esta Seleção neste confronto - cujos preparativos tiveram início com um treino coletivo em Ribeirão Preto no dia 2 de novembro.

A partida ocorrerá no campo do Centro Universitário Moura Lacerda - Unidade II, às 17h, e tem entrada gratuita.

No próximo sábado, 11, a Seleção Paulista do Interior receberá a Seleção do Centro-Oeste para partida amistosa na cidade de Ribeirão Preto. A Seleção do Centro-Oeste é formada por atletas de Melina Rugby Clube (Cuiabá), Cuiabá Rugby, Campo Grande Rugby Clube, Rugby Sem Fronteiras (Brasília) e Goiânia Rugby. Já pelo lado paulista, a Seleção será formada por atletas do Mastodontes Catanduva Rugby, do Raça Rugby Ribeirão, do Rio Preto Rugby e do Rugby São Carlos.