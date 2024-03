Atletas do Jiu-Jitsu de São Carlos se destacam em competição em Ribeirão Preto

SIGA O SCA NO

Time são-carlense brilhou em competição ocorrida em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

Aconteceu domingo, 25, o Jiu-Jitsu São Paulo Summer, nas dependências do Ipanema Clube em Ribeirão Preto. O evento foi organizado pela FBMMA (Federação Brasileira de Mixed Martial Arts) e contou com a participação de mais de 500 atletas.

Quatro são-carlenses da Fábrica de Campeões participaram do evento, fazendo excelentes lutas, os quatro conquistaram um lugar ao pódio.

Adryan R. Claudino Grigorini conquistou a medalha de prata na categoria Juvenil pesadíssimo faixa branca, Alexssander Rodolpho Penha faturou a medalha de prata na categoria adulto leve, faixa branca, Ian Vinicius de Souza foi prata no absoluto e bronze na categoria adulto pesadíssimo, faixa branca, o Huriel Henrique Trevizan Benedito também ficou com a prata na categoria adulto pluma, faixa branca e o Professor Rafael Geraldo ficou em segundo lugar na categoria faixa preta médio, No Gi (sem kimono).

A Fábrica de Campeões que é coordenada pelo professor Sebá, foi acompanhada pelos professores faixas pretas Fernando Ribeiro e Rafael Geraldo. “Foi a primeira competição dos jovens atletas, porém fizeram excelentes lutas perdendo na final por detalhes. A equipe está bem focada e agora se prepara para a próxima competição que acontecerá em São Carlos no dia 14 de abril, o Campeonato Paulista dessa mesma organização”, salientou Sebá.

