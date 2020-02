Atleta são-carlense conquista o ouro na Copa São Paulo

Os pequenos são-carlenses com o técnico: medalhistas em Piracicaba - Crédito: Divulgação

Foi realizado em Piracicaba em parceria com a Confederação Brasileira de KickBoxing (CBKB) e a Delegacia do Estado de São Paulo o 1º evento oficial do ano a Copa São Paulo de KB tendo mais de 256 inscrições e aproximadamente 25 equipes de todo o Estado.

São Carlos foi bem representado pela equipe JMS de KickBoxing com os atletas Kelly L. Colombera, 9 anos, que conquistou a medalha de ouro em sua categoria e Jose C. Colombera, 13 anos, que ficou com a medalha de bronze em sua categoria.

O professor Jonas agradeceu e parabenizou os irmãos pela garra e esforço. “Não é fácil agora, pois tem que se preparar e focar para o Paulista em abril. Treinar firme e sonhar com um futuro ouro olímpico, pois o KickBoxing hoje é uma modalidade olímpica. Quem sabe teremos mais uma atleta medalhista em São Carlos”, disse o treinador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também