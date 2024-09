Atleta de São Carlos conquista o bronze no Brasileiro de Jiu-Jitsu

Vignali no pódio comemora o bronze conquistado na competição nacional - Crédito: Divulgação

O atleta que compete por São Carlos, Luiz Carlos Vignali, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu, promovido pela Confederação Brasileira. A competição foi realizada sábado, 31, no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo.

A competição reuniu os principais lutadores do país e Vignali chegou ao pódio na categoria absoluto.

Em entrevista, ele disse que teve uma expressiva participação, mas perdeu a semifinal por detalhes. “Mas fiquei muito feliz em estar representando São Carlos em um campeonato de alto rendimento. Ainda mais no absoluto, onde a categoria é livre e o atleta luta contra adversários de vários pesos. Por exemplo, eu peso 74 quilos e lutei contra um adversário de 90 quilos. Mas estou satisfeito com minha conquista e mantenho meu ranking de 2024”, disse, ao lembrar que é o primeiro colocado em sua categoria. “Agradeço a minha equipe Cícero Costha Alcateia que sempre me apoia, a minha companheira Suely que me motiva a ir cada vez mais longe, além do meu treinador professor Godoy”, finalizou.

