Atleta da seleção brasileira de handebol operado na Santa Casa se recupera e conquista medalha nos Jogos Pan-Americanos

Os Jogos Pan-Americanos 2023 realizado no Chile contou com a maior delegação da história brasileira no exterior. O time foi representado por 623 atletas, nas 60 modalidades que foram disputadas no Pan de Santiago.

E um destaque foi o desempenho do atleta José Guilherme de Toledo, que foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e foi operado na Santa Casa de São Carlos. Após a recuperação, o atleta voltou a integrar a equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile.

Segundo o médico da seleção brasileira masculina de handebol, Rodrigo Bezerra de Menezes Reiff, a conquista, após a cirurgia, colocou a Santa Casa no cenário do tratamento de atletas de alta performance, comprovando a vocação do hospital em oferecer serviços de alto nível técnico. “O trabalho do departamento de saúde da seleção brasileira, tem como objetivo tanto de tratar as lesões traumáticas, como prevenir as lesões por fadiga. Durante a competição e, sobretudo durante a fase de preparação, o departamento de saúde composto por médico, preparador físico e fisioterapeuta, realizam uma monitorização sistemática dos jogadores com o objetivo de diminuir as chances de lesão”.

Ainda de acordo com o médico, o handebol é um jogo de alta intensidade em que 80% de cada partida é disputada com uma intensidade de carga de trabalho superior a 85% da frequência cardíaca máxima. “Existe um alto risco de lesões que tem sido bem documentado entre jogadores de handebol em diferentes categorias. O desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção de lesões no handebol deve ser uma prioridade entre jogadores, departamento de saúde, departamento técnico, gestores de clubes e gestores públicos”, acrescentou.

