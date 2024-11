Atleta brotense de para-jiu jitsu brilha e conquista títulos brasileiro e mundial

Gean Carlos mostra resiliência e força: com deficiências, empilha títulos no para-jiu jitsu - Crédito: Divulgação

Dedicação, perseverança, resiliência e muita força de vontade. Palavras que fazem parte do dia a dia do brotense Gean Carlos Gonçalves, 31 anos que, mesmo com deficiências no braço e perna esquerdas, coleciona expressivas conquistas no para-jiu jitsu e coloca sua cidade natal, Brotas, em evidência no cenário esportivo brasileiro.

Gean Carlos conversou com a reportagem do São Carlos Agora e não escondeu sua emoção. Ainda mais porque achou na prática esportiva, um motivo a mais para viver e ser feliz. Disse ainda que é o atual campeão brasileiro e mundial em sua categoria.

De acordo com o para-atleta, ainda bebê contraiu poliomielite e a doença deixou sequelas, com o lado esquerdo do corpo sendo afetado. Solteiro, mas com compromisso assumido com a companheira Elisângela, Gean Carlos hoje trabalha na área de turismo em Brotas e conta que tem como técnico Ricardo R. Branco e representa a equipe DT Fight.

Durante a reportagem, o brotense disse que aos 7 anos, com incentivo do finado pai (Roberto) começou a praticar o judô e se dedicava aos treinos. “Mas quando tinha 10 anos, meu pai morreu e fiquei triste e perdi a motivação. Ai parei com tudo”, disse, salientando que, por 14 anos, deixou de praticar qualquer atividade.

Entretanto, o jiu jitsu chegou em Brotas e por indicação de amigos, foi “matar a curiosidade”.

“Comecei a treinar e me apaixonei pela “arte suave”. Ai não parei mais. Mesmo com minhas deficiências, me adaptei facilmente e o que mais me aproximou desta modalidade, não foi só o fato de praticar o esporte e sim, que encontrei uma nova família, onde um ajuda o outro”, afirmou.

Coleção de títulos

Gean Carlos e para-jiu jitsu foi “casamento perfeito”. Em 2023, após um período de treinos intensos, partiu para a participação em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais.

O primeiro foi em São Pedro, quanto ficou com a medalha de bronze em um evento estadual. “Me animei e ficou aquele gostinho de quero mais e continuei”, lembrou.

Já em 2024, a galeria de conquistas do brotense aumentou e sagrou-se campeão brasileiro e mundial (sem quimono) pela CBJJE e ainda, uma medalha de bronze no mundial com quimono. Mais recentemente, em São Paulo (no Morumbi), foi vice-campeão no ADCC que conta pontos no ranking para competições internacionais.

“Poder representar minha cidade, meu estado e meu país é muito gratificante. Ainda mais quando paro e lembro da minha história, meu esforço, pois tenho deficiências. Quero mostrar para as pessoas que todo mundo pode conseguir atingir suas metas, mesmo com deficiências. Basta ser resiliente. Ser perseverança e nunca desistir. Ter fé, acreditar em Deus e sempre dar o seu melhor. Todo mundo pode conseguir”, disse.

Pé no acelerador

A agenda de Gean Carlos não está concluída em 2024. No dia 23 deste mês, no ginásio poliesportivo do Ibirapuera vai estar em ação e buscará o título no campeonato mundial com quimono da CBJJE. “Me preparei para esta disputa e acredito que tenho plenas condições de atingir minha meta”, afirmou, salientando que vai em busca da medalha de ouro.

