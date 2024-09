Ataque não produz e ASF São Carlos perde em Taboão da Serra

SIGA O SCA NO

ASF São Carlos conheceu a primeira derrota na Liga Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

No Campeonato Paulista, deu ASF São Carlos por 5 a 3, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra. Mas na fase de classificação da Liga Paulista, deu CATS por 2 a 1 na mesma praça esportiva em jogo realizado na tarde desta quinta-feira, 19, em Taboão da Serra.

Mordidas, as anfitriãs mudaram a forma de jogar e surpreendeu o time da técnica Ana Cláudia Bianconi que lamentou o fato do time vacilar em momentos decisivos e não produzir ofensivamente.

Segundo a treinadora são-carlense, o jogo foi duro e após um primeiro tempo sem gols, o CATS fizeram dois gols seguidos no segundo tempo em momentos de vacilo e que a ASF tentava armar o ataque.

“Erramos o passe e tomamos o contra-ataque. Coisas de jogo, mas um ponto que dificultou bastante foi a marcação baixa delas: como estavam bem baixo tivemos pouco espaço para infiltração e dificuldades porque sempre que vencíamos as linhas de marcação tínhamos pouco espaço/tempo para finalizar ou mesmo passar e erramos bastante. Mas enfim, coisas que temos trabalhar. Depois colocamos a goleira-linha, diminuímos a diferença, tivemos ainda a oportunidade de empatar, mas pecamos nas finalizações e acabou 2 a 1 pra elas”, lamentou.

Com o resultado negativo, a ASF caiu para a quarta colocação na competição com dois empates e uma derrota. “O campeonato é com jogos de ida e volta, mas precisamos focar e buscar resultados melhores nos jogos que seguem”, alertou Aninha.

