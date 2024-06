Atacante que disputou a Copinha é a nova aquisição do Grêmio

SIGA O SCA NO

Novidade da vez é Léo Pedro, atacante de 21 anos, que irá defender o clube pela primeira vez - Crédito: Divulgação

A direção do Grêmio São-carlense anunciou nesta segunda-feira, 3, mais um reforço para a Copa Paulista, que começa dia 15, com o jogo contra o Rio Claro, na casa do adversário.

A novidade da vez é Léo Pedro, atacante de 21 anos, que irá defender o clube pela primeira vez.

O jogador passou pelo Botafogo/RJ e disputou a Copa São Paulo do ano passado, em São Carlos. Ele chega por empréstimo junto ao Resende/RJ.

