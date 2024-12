Atacante mineiro de 21 anos é o 19º reforço do Lobo

Vitor é o 19º reforço do Grêmio para a A4 do Campeonato Paulista - Crédito: Divulgação

A direção do Grêmio São-carlense anunciou na manhã desta quarta-feira, 11, o 19º reforço para o Campeonato Paulista da Série A4, que começa dia 22 de janeiro.

O atacante Vitor Gabriel, de 21 anos, natural de Montes Claros/MG, chega ao clube para a sua primeira temporada após disputar o Campeonato Mineiro pelo Essube e será mais uma opção para o técnico Marcus Vinícius.

Animado pela oportunidade em atuar no futebol paulista, o atacante quer fazer história com o manto tricolor. “Estou muito feliz pela oportunidade e espero dar alegria para o torcedor, ficando marcado na história do clube. A minha expectativa para 2025 é a conquista do acesso, sendo campeão e artilheiro do paulista”, disse, ambicioso.

Leia Também