Associação realiza a primeira Copa Café

Enxadristas em ação durante a primeira Copa Café: xadrez como uma ferramenta de integração e desenvolvimento intelectual na comunidade - Crédito: divulgação

A Associação de Xadrez de São Carlos (AXSCar) realizou, no último final de semana, a primeira Copa Café, um evento marcante para a comunidade enxadrística da região. Com uma premiação de R$ 1.000,00 distribuída de forma igualitária entre as categorias absoluto e feminino, o torneio celebrou a diversidade e a inclusão no esporte. Além disso, todas as crianças menores de 12 anos receberam medalhas, reforçando o incentivo à prática do xadrez entre os mais jovens.

A competição reuniu um grande número de participantes de São Carlos e cidades vizinhas, com destaque para a presença de 20 jogadores vindos de Guaxupé, Minas Gerais, o que demonstrou o alcance regional do evento.

A AXSCar reforça seu compromisso com a promoção do xadrez e convida o público para suas atividades regulares, realizadas todos os sábados, das 14h às 18h, na sede localizada na Av. Dr. Carlos Botelho, 1367 - Centro. A participação é gratuita e aberta a todas as idades e níveis de experiência.

O sucesso da Primeira Copa Café reafirma o papel do xadrez como uma ferramenta de integração e desenvolvimento intelectual na comunidade. A organização já antecipa futuras edições do evento para continuar fomentando a paixão pelo xadrez



Resultado

Absoluto:

Antonio Knouchi

Raúl Leonardo Lavigne

Wesley Gonçalves da Silva

Feminino:

Amanda Duarte Soares

Maria Eduarda Barbeta

Lauany Elisa de Carvalho

