ASF São Carlos “vira chavinha” e encara Corinthians pelo Paulista sub20

Invicta, equipe sub20 encara o Corinthians pelo Paulista - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino ASF São Carlos “virou a chavinha” e o foco da vez é o Campeonato Paulista sub20. Às 16h desta quarta-feira, 14, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, as comandadas da técnica Ana Cláudia Bianconi encara o Corinthians.

O time não terá a presença da pivô Geovanna, que treina com a seleção brasileira e alguns desfalques. Porém, a técnica são-carlense está otimista e acredita que a equipe possui condições de buscar mais uma vitória.

O sub20 da ASF está invicto no Paulista e busca a classificação para a segunda fase. “Sinceramente não conhecemos o estilo de jogo do adversário. Mas treinamos forte e acredito que possamos buscar mais um bom resultado”, disse.

Copa Record

A ASF São Carlos está na segunda fase da Copa Record. Após a derrota na estreia, o time são-carlense enfrentou Águas da Prata na noite desta quarta-feira, 12, no Milton Olaio e goleou com muita facilidade as adversárias por 8 a 1. Segundo Aninha, o time aguarda agora a definição dos próximos jogos.

“Consegui rodar a equipe e todas as atletas puderam estar em ação. Foi uma partida bem tranquila”, disse.

