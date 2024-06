ASF São Carlos terá um final de semana de fortes emoções

Equipe adulta da ASF decide título da Copa da LPF nesta sexta-feira - Crédito: Jonathan Celestino

Os corações de três categorias das equipes femininas da ASF São Carlos serão colocados à prova neste final de semana. São quatro jogos agendados e três deles, decisivos. Um, aliás, vale título.

A maratona começa às 19h30 desta sexta-feira, 21, no ginásio municipal de esportes Lázaro Germano, em Guararema, quando a equipe adulta enfrenta Taboão da Serra (que eliminou a Ferroviária ao vencer por 3 a 1) pela final da Copa da LPF. De acordo com o regulamento, se a partida terminar empatada acontece prorrogação. Persistindo a igualdade, a campeã sairá da cobrança de penalidades máximas.

A técnica Ana Cláudia Bianconi não escondeu a ansiedade. Disse que durante a semana estudou as adversárias e irá montar um esquema de jogo para surpreender e conquistar o título.

No sábado, 22, às 15h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, o time adulto joga novamente. Mas pelo Campeonato Paulista e coincidentemente irá enfrentar Taboão da Serra novamente. “Mas acredito em um jogo mais light. As duas equipes irão estar cansadas”, ponderou Aninha.

No domingo, 23, a temperatura volta a subir, já que as equipes sub17 e sub20 vão estar em ação pela semifinal da Copa da LPF. Partidas onde as equipes não terão vantagem e se necessário for, tendo empate, os jogos poderão ter prorrogação e penalidades máximas.

As partidas serão no ginásio de esportes do Semef, em São Caetano do Sul. A primeira equipe a estar em ação é o sub17 que enfrenta o River, às 12h30. Às 14h será a vez do sub20 encarar as Guerreiras de Pinda.

