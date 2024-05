Asf São Carlos terá compromisso complicado em Taboão da Serra

SIGA O SCA NO

Equipe adulta vai ter compromisso complicado: pega o CATS em Taboão da Serra - Crédito: Jhonatam Celestino

As equipes de futsal feminino Asf São Carlos estarão em ação neste final de semana em mais uma maratona de jogos que irão colocar a prova, mais uma vez, a superação do time adulto e as categorias de base em compromissos pela fase de classificação da Copa LPF.

Os desafios começam já nesta sexta-feira, 24. A partir das 17h, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra, a equipe adulta pega o CATS que se reforçou e vem forte em busca do título da temporada 2024.

Entretanto, segundo Ana Cláudia Bianconi afirmou ao SCA que a ASF também está preparada para o encontro e vai tentar surpreender. “O CATS faz marcação pressão alta e nós teremos que ter calma, trabalhar a bola. Intensifiquei as atividades no sistema defensivo para não sermos surpreendidos e jogadas de ataque também”, observou. A ASF está invicta na categoria adulta e briga pela ponta na classificação.

Categorias de base

Quatro equipes das categorias de base da ASF estarão em ação neste final de semana. Uma delas é o sub20, da selecionável Geovanna que recebe a visita de Diadema às 12h deste domingo, 26, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Aninha adiantou que o adversário é habilidoso e possui jogadoras ‘raçudas’ que dão trabalho. “É um jogo imprevisível”, disse, salientando que a partida é complicada e não tem favorito. “Mas vamos em busca da vitória. Os três pontos valem a liderança”, disse.

Já na tarde de sábado, 25, a partir das 14h30, no ginásio poliesportivo Semef, em São Caetano, as equipes sub11, sub13 e sub15 vão enfrentar em suas respectivas categorias, o Arbos A, de Santo André. Serão jogos importantes e que as são-carlenses buscam resultados positivos.

