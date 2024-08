ASF São Carlos tem um final de semana ruim

Pelo sub20, equipe perdeu em casa para Taboão da Serra - Crédito: Jonatan Celestino

O final de semana não foi nada agradável para as equipes da ASF São Carlos que disputam o Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Tanto o sub20, como o adulto foram derrotados pela fase de classificação.

Na sexta-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o sub20 encarou Taboão da Serra e perdeu por 3 a 2. Na tarde de sábado, 10, também no Milton Olaio, a equipe são-carlense recebeu a visita do São José, na categoria principal, e foi goleado por 6 a 0.

A técnica Ana Cláudia Bianconi não escondeu a frustração ao final da apresentação do time adulto. “Foi uma derrota doída”, disse, já que no primeiro tempo as visitantes venciam por 4 a 0. “Faltou concentração para nossas atletas. São José é qualificado, mas mesmo assim sofrer uma derrota deste tamanho não é normal. No primeiro tempo marcamos muito mal. No segundo tempo até que a partida foi equilibrada. Tentamos reagir, mas não conseguimos”, lamentou.

Base

Pelo campeonato da LPF, a base são-carlense esteve em ação. A estreia foi domingo, 11, e a primeira equipe que entrou em quadra foi o sub17, que foi derrotada por Indaiatuba, no ginásio municipal de esportes Morada do Sol por 2 a 1.

