ASF São Carlos reage e busca empate em Guará

ASF São Carlos mostrou força em Guará e conquistou um importante empate - Crédito: Jhonatan Celestino

Com gols de Geovanna (2) e de Kerolin, todos no segundo tempo, a equipe de futsal feminino ASF São Carlos conquistou um empate com sabor de vitória na tarde de sábado, 31, pela fase de classificação da Liga Paulista.

A equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi chegou a estar perdendo por 3 a 0, mas conseguiu buscar o empate diante do FutFera, em jogo realizado no ginásio municipal de esportes Eugênio Sacardo Filho, em Guará.

De acordo com a técnica, a equipe são-carlense fez um primeiro tempo abaixo do previsto e não conseguiu impor seu sistema de jogo. “Ficamos muito presas à marcação, preocupadas demais com as adversárias e nos movimentamos pouco, principalmente oferecendo linhas de passe em infiltração”, reconheceu a treinadora. “Já no segundo tempo, voltamos mais empenhadas em construir o nosso jogo, com movimentações para atrair as adversárias e abrir espaço para jogar e acabou dando certo. Não foi o nosso melhor jogo, mas emocionalmente as meninas foram muito bem, pois não desistiram em momento algum, lutaram e conquistaram o empate”, afirmou.

De acordo com Aninha, agora é trabalhar e corrigir as falhas durante a semana. “Temos um tempinho de descanso e dá para focar bastante. Nosso próximo compromisso é dia 13, em Taboão da Serra contra o CATS pelo Campeonato Paulista”, finalizou.

