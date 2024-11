ASF São Carlos leva empate no final e se complica na LPF

Em São Caetano, ASF terá que vencer para ser finalista na LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe sub20 da ASF São Carlos se complicou no campeonato da LPF ao empatar em casa em 2 a 2 contra o Fênix São Caetano no primeiro jogo da semifinal e levar um gol no final do jogo.

A partida aconteceu na noite desta quinta-feira, 28, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Agora, no segundo jogo da semifinal, a tarefa são-carlense é complicada. Para se qualificar para a decisão do título, terá que vencer no tempo normal. Caso ocorra empate, o regulamento prevê prorrogação e se der novo empate, o Fênix será finalista. Para ir à final, a ASF tem que vencer. O time da Grande São Paulo tem melhor campanha.

No jogo realizado em São Carlos, a técnica Ana Cláudia Bianconi salientou que a partida foi em alto nível, mas complicada. “Foi um jogo duro”, disse. A ASF São Carlos saiu na frente e o Fênix empatou. A equipe chegou a fazer 2 a 1, mas sofreu novamente o empate em um gol no final da partida.

“Agora para ir á final, temos que buscar a vitória fora de casa. Vamos preparar a equipe e tentar o resultado que nos interessa”, disse a treinadora. O segundo jogo da semifinal será em São Caetano, na quarta-feira, 4.

Leia Também