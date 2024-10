ASF São Carlos joga pela vitória para seguir no Campeonato Paulista

ASF São Carlos busca a vitória para conseguir vaga na semifinal do Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe adulta de futsal feminino ASF São Carlos terá um desafio complicado a partir das 19h30 desta quinta-feira, 24, em Pindamonhangaba. No ginásio municipal de esportes Tobias Salgado, enfrenta Campos do Jordão pela segunda partida das quartas de final do Campeonato Paulista.

No primeiro encontro, sábado, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, a ASF encontrou dificuldades e ficou no 3 a 3 contra Campos do Jordão.

Agora, para conseguir a vaga para a semifinal, a equipe orientada pela técnica Ana Cláudia Bianconi necessita da vitória no tempo normal ou, caso necessário, na prorrogação.

Campos do Jordão, por ter melhor campanha, joga por empates no tempo normal e caso necessário, na prorrogação.

Aninha salientou que a equipe está bem focada e busca o resultado positivo e deverá ter força máxima para buscar a vitória e chegar a uma inédita semifinal Paulista.

