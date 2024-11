ASF São Carlos goleia na prorrogação e é semifinalista na LPF

Compartilhar no facebook

ASF São Carlos está na semifinal da LPF: um jogo que testou os nervos das atletas - Crédito: Divulgação

Da água para o vinho. Uma atuação que fica difícil ser analisada. Uma apresentação irreconhecível no tempo normal que causou uma preocupante derrota. Porém, uma apresentação de gala na prorrogação que garantiu passagem para a semifinal. Esse é o resumo da partida de volta pelas quartas de final entre as equipes ASF São Carlos e Guarujá, pelo campeonato da LPF.

Este foi o enredo do segundo jogo das quartas realizada neste domingo, 24, no ginásio municipal poliesportivo Marivaldo Fernandes, o Guaibê, no litoral paulista.

No primeiro jogo, a equipe orientada pela técnica Ana Cláudia Bianconi venceu Guarujá por 5 a 2 e jogava por um empate para garantir presença na semifinal.

Entretanto, as atletas entraram ‘desligadas’ e realizaram uma péssima apresentação no tempo normal e Guarujá foi para cima e aplicaram 3 a 0.

Desta foi necessária a prorrogação e quem jogava pelo empate, por ter melhor campanha na fase classificatória, eram as donas da casa. Mas, em apenas 5 minutos, surpreendentemente a ASF São Carlos passeou e goleou por 4 a 0, garantindo presença na semifinal.

O próximo adversário do time são-carlense deverá ser São Caetano em jogos de ida e volta.

