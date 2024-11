ASF São Carlos goleia e sai na frente nas quartas da LPF

Com a boa vitória, sub20 da ASF joga pelo empate em Guarujá - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe sub20 de futsal feminino ASF São Carlos deu um passo importante em busca da semifinal do campeonato da LPF. Na tarde deste domingo, 17, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, venceu Guarujá por 5 a 2 e no jogo de volta, no próximo domingo, 24, na casa da adversária, joga pelo empate no tempo normal para garantir a classificação.

No jogo de ida das quartas de final, a ASF fez a lição de casa e conseguiu uma boa vantagem. Segundo a técnica Ana Cláudia Bianconi o jogo foi “duro”. As são-carlenses abriram 2 a 0, mas permitiram o empate ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, a ASF voltou a ficar à frente e fez 3 a 2. Em busca novamente do empate, Guarujá passou a utilizar a goleira-linha e restando 4 minutos para encerrar a partida, a equipe fez mais dois gols, finalizando em 5 a 2.

“Agora, vamos trabalhar a semana e temos o compromisso do jogo da volta na casa delas dia 24. A vitória nos permite jogar pelo empate no tempo normal, enquanto elas jogam pela vitória para levar para a prorrogação e caso ocorra o empate, a vaga será delas. Então, temos que ter foco e jogar com tranquilidade para fazer um bom jogo no tempo normal e jogar a pressão para elas. Vamos em busca da vitória com consciência”, disse Aninha.

Leia Também