Asf São Carlos faz seu ‘debut’ no Paulista sub20

Equipe sub20 da Asf estreia com muitos sonhos no Paulista - Crédito: Divulgação

Pela primeira vez em sua história, a Asf São Carlos terá uma equipe representativa na categoria sub20 no Campeonato Paulista. O seu ‘debut’ acontece às 20h desta sexta-feira, 19, quando enfrenta as Guerreiras Pinda no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Sob o comando da técnica Ana Cláudia Bianconi, o time promete empenho e a busca incessante por um bom resultado nesta estreia. “Acredito em um bom jogo e vamos fazer o nosso melhor”, prometeu Aninha, mesmo sabendo que irá enfrentar ao longo da temporada, equipes tradicionais, qualificadas e estruturadas do futsal estadual.

“Estamos otimistas pois em 2023 fomos vice-campeãs da Liga Paulista que reúne times competitivos e realizamos um trabalho sério, construído ao longo de vários anos, sempre com o apoio da Prefeitura Municipal e de patrocinadores que nos dão uma retaguarda segura para acreditarmos no nosso potencial”, completou.

Aninha disse que a sensação em participar do Paulista é “tudo muito novo. Não conhecemos os adversários, mas fica a certeza que podemos surpreender e iremos fazer um campeonato com a meta de chegar a fase semifinal. A perspectiva é positiva”, garantiu Aninha.

