ASF São Carlos faz partida perfeita e goleia São José pelo Paulista sub20

Sub20 são-carlense está invicto no Paulista: com autoridade, 4 a 0 no São José - Crédito: Divulgação

Sem sustos e com muita autoridade. Assim foi a apresentação da equipe sub20 ASF São Carlos que manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista ao golear o São José na noite de sexta-feira, 23, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O time orientado pela técnica Ana Cláudia Bianconi goleou a adversária por 4 a 0 e é um dos destaques do torneio estadual.

“Foi uma bela vitória”, reconheceu Aninha. “As atletas entraram concentradas e o placar foi sendo construído com naturalidade. Praticamos um futsal sólido e não demos chance às adversárias, que chegaram a utilizar a goleira-linha”, explicou.

Na noite desta segunda-feira, 26, o sub20 faz mais uma partida pelo Paulista. A partir das 19h, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, enfrenta o Taboão Magnus.

Uma vitória e uma derrota

A equipe sub17 ASF São Carlos também esteve em ação no final de semana, mas pela Liga Paulista. Foram duas partidas intensas e as comandadas de Júlia Castro conquistaram uma vitória, porém perderam o outro jogo.

No sábado, 24, uma expressiva vitória diante de Praia Grande por 4 a 0, gols de Manu (2), Ana Luiza e Vivi. Já no domingo, 25, o time não teve o mesmo rendimento e perdeu para Francisco Morato por 4 a 2. Manu e Alice foram as artilheiras são-carlenses.

A treinadora Júlia disse que, contra Praia Grande a equipe jogou em alta intensidade e dominou o adversário, praticando um futsal inteligente. “Mas no domingo, o cansaço falou mais alto e as meninas sentiram. Mas agora vamos retornar aos treinos e buscar corrigir as falhas e aprimorar ainda mais as nossas virtudes”, disse a jovem técnica são-carlense.

