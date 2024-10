ASF São Carlos encara Desportivo Mogiano pela LPF

SIGA O SCA NO

22 Out 2024 - 10h04 Por Marcos Escrivani

Desfalcado, sub20 da ASF busca vitória frente o Desportivo - Crédito: Jhonatan Celestino

Um jogo que promete muito embate, muita disputa. Mas a técnica Ana Cláudia Bianconi quer ainda que suas atletas usem a inteligência para acelerar o jogo.

Com esses ingredientes, a equipe sub20 da ASF São Carlos enfrenta a partir das 19h desta terça-feira, 22, o Desportivo Mogiano pela fase de classificação do Campeonato da LPF. A partida será pela fase de classificação e acontece no ginásio municipal poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, "Prof. Tuta", em Mogi das Cruzes.

A equipe são-carlense irá desfalcada da goleira Evelyn e da jogadora Fran, lesionadas e de Giovana, que serve a seleção brasileira. Mesmo assim, ela acredita em um bom resultado, apesar da partida ser na casa da adversária.

“O jogo será difícil e o Desportivo é forte fisicamente, uma equipe que gosta de contato físico. Elas disputam pela primeira vez a LPF, e vem de bons resultados. Vamos lá com a consciência do que devemos fazer e procurar praticar um futsal inteligente e surpreender a adversária”, disse a comandante são-carlense.

