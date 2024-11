ASF São Carlos empata e decide em casa vaga na final da LPF

Compartilhar no facebook

Se não tomar gol no segundo jogo, ASF São Carlos chega a final - Crédito: Jhonatan Celestino

O primeiro da semifinal entre FutFera e ASF São Carlos não teve vencedor. No ginásio municipal de esportes Eugênio Sacardo Filho, em Ipuã, as equipes adultas ficaram no 0 a 0 pelo campeonato da LPF.

Após dois tempos bem disputados e muitos lances de gols, as duas equipes não conseguiram balançar as redes adversárias.

O segundo jogo da final será dia 30, em São Carlos, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e se ocorrer empate no tempo normal e na prorrogação, o time são-carlense passa para a final.

De acordo com a técnica Ana Cláudia Bianconi, o jogo foi duro e muito pegado. “Mas foi bom. Agora decidimos em casa no dia 30”, disse. “Vai ser bom decidir em casa e vamos em busca da vitória para chegar à final”, disse.

