ASF São Carlos e Campos do Jordão empatam pelo Paulista

SIGA O SCA NO

21 Out 2024 - 08h42

21 Out 2024 - 08h42 Por Marcos Escrivani

Em casa, ASF ficou no empate com Campos do Jordão e agora tem que vencer na casa do adversário - Crédito: Divulgação

O resultado não foi o esperado, mas a dedicação e a superação foram os pontos altos do empate em que a ASF São Carlos jogando em casa, ficou em desvantagem em duas oportunidades, mas conseguiu buscar o empate frente Campos do Jordão.

A partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista e aconteceu na tarde de domingo, 20, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O time orientado pela técnica Ana Cláudia Bianconi encontrou dificuldades e saiu perdendo por 1 a 0, mas conseguiu buscar o empate.

Porém, em descuidos das atletas da casa, Campos do Jordão chegou a fazer 3 a 1, mas na base da dedicação, o time chegou aos 3 a 3.

“A partida foi dura e encontramos muitas dificuldades. Agora tempos que buscar o resultado na casa da adversária,” disse, de olho na semifinal.

A partida decisiva acontece na próxima quinta-feira, 24, a partir das 20h, em Pindamonhangaba, No ginásio municipal de esportes Tobias Salgado, as duas equipes voltam a se enfrentar.

Por ter melhor campanha, Campos do Jordão joga por empates no tempo normal e na prorrogação. Para a ASF São Carlos, uma vitória simples no tempo normal garante a classificação.

Liga Paulista

Na noite de sábado, no CMEC Parque São Vicente, a ASF São Carlos enfrentou Mauá pela fase de classificação da Liga Paulista e o time venceu por 2 a 1. Na oportunidade, Aninha utilizou atletas do time sub20.

Leia Também