ASF São Carlos começa a “afiar” as garras de olho na temporada

Aninha Bianconi em ação durante 2023: "queremos estar entre as quatro primeiras em todas as competições este ano"

A temporada 2024 promete para a ASF São Carlos. Na agenda, a equipe de futsal feminino deverá marcar presença na Copa Paulista, Liga Paulista, Campeonato Paulista, Jogos Regionais, Copa Record e Jogos Abertos. Sem descartar ainda, outros torneios possam aparecer ao longo do ano.

A afirmação é da técnica Aninha Bianconi que marcou para às 10h desta segunda-feira, 5, a apresentação oficial da equipe profissional. Comissão técnica e atletas estarão no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José onde será esmiuçada a programação do grupo. “Será uma apresentação geral de comissão técnica e atletas, com informações sobre o calendário, forma de trabalho, apresentação do cronograma de treinamento da semana. Depois, a preparadora física Loren Mitsue Nakamura assume e aplicará alguns testes físicos”, disse Aninha.

Voar alto

As atletas começam em fevereiro a “afiar” as garras. Em entrevista ao São Carlos Agora, Aninha Bianconi disse que as metas são ousadas, uma vez que a ASF São Carlos irá para as competições para ser protagonista. “Não queremos ser coadjuvantes. Longe disso. As metas para essas competições são sempre ficar pelo menos entre os quatro primeiros colocados”, disse.

A comandante são-carlense disse que no grupo há pelo menos 18 atletas, considerando as promovidas do sub20 com condições de subir para o profissional.

A equipe

Goleiras: Jéssica, Gabe, Evelyn e Laís (em reabilitação pós cirúrgica, LCA)

Fixas: Pato, Carlinha, Gabi Santos e Naná

Alas: Rafa Machado, Lari, Kerolin, Isa Tassin, Julinha, Pará e Redley

Pivôs: Hinara, Giovanna e Franco.

