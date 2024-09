ASF São Carlos busca vitórias em desafios pela Liga Paulista e Campeonato Paulista

ASF São Carlos terá compromissos importantes pela LPF e Campeonato Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

A ASF São Carlos, da técnica Ana Cláudia Bianconi, terá uma maratona de jogos até domingo, 22, quando as equipes adulta e sub20 estarão em ação pela Liga Paulista e Campeonato Paulista. Dois compromissos serão em casa e um deles, fora dos seus domínios. Independente da competição, a meta dos times, de acordo com a treinadora, são vitórias.

O primeiro jogo será nesta quinta-feira, 19, a partir das 15h, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra, quando o time adulto enfrenta o CATS pela fase de classificação da Liga Paulista.

A mesma equipe volta a jogar sábado, 21, a partir das 14h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e recebe a visita de Praia Grande pelo Campeonato Paulista.

No domingo, 22, é a vez da equipe sub20. Às 9h, também no Milton Olaio, ASF encara São Sebastião pela Liga Paulista.

Sobre os três compromissos, Aninha demonstrou otimismos salientando que os adversários são complicados e difíceis, mas as duas equipes estão muito bem preparadas. Fez ainda uma análise sobre a sequência dos jogos.

“O CATS é um time aguerrido e gosta do contato físico. Conseguimos uma vitória no Paulista (5 a 3) em um jogo tenso. Vamos em Taboão e atuar com cautela, pois a equipe é veloz e não podemos ser surpreendidas. Contra Praia Grande, vamos utilizar a mesma estratégia. Estamos em quinto lugar e temos dois jogos importantes se vencermos, podemos melhorar nossa classificação para a fase final. Já contra São Sebastião, confesso que não conheço o adversário. Vamos enfrentar pela primeira vez e por jogar em casa, vamos em busca do resultado. Na verdade, vamos tentar buscar três vitórias e colocar a ASF na fase final de todos os campeonatos. Temos boas jogadoras e um grupo preparado para isso”, finalizou Aninha.

Leia Também