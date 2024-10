ASF São Carlos busca em casa vitórias na Liga Paulista

Sub20 da ASF busca mais uma vitória na Liga Paulista - Crédito: Divulgação

Dois compromissos terá a ASF São Carlos neste final de semana pela fase de classificação do campeonato feminino da Liga Paulista de Futsal. Ambos considerados importantes pela técnica Ana Cláudia Bianconi e serão em casa, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Na sexta-feira, 11, a partir das 17h, o sub20 recebe a visita das Guerreiras de Pinta e no domingo, 13, será a vez do time adulto, que pega Mauá a partir das 15h.

Durante a semana Aninha disse que preparou as duas equipes para os desafios e em ambos, ela garantiu que as dificuldades serão grandes, mas o fator casa faz com que as atletas busquem somar pontos de olho na fase final das competições.

“Tanto Pinda como Mauá, são adversários complicados e temos que jogar com foco e concentradas. Afinal, é primordial evitar erros para evitar surpresas desagradáveis e ao mesmo tempo procurar colocar em prática tudo o que foi treinado para buscarmos os gols e vencermos nas duas categorias”, disse a treinadora são-carlense.

