ASF perde e está fora do Paulista; equipe foca a LPF

Equipe adulta foi eliminada do Paulista e agora foca a LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Terminou o sonho da semifinal para a ASF São Carlos no Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Na noite desta quinta-feira, 24, no ginásio municipal de esportes Tobias Salgado, em Pindamonhangaba, o time dirigido pela técnica Ana Cláudia Bianconi perdeu por 2 a 1 para Campos do Jordão e foi eliminado.

Era a segunda partida das quartas de final. No jogo de ida, em São Carlos, ocorreu o empate em 3 a 3 e para se classificar à semifinal, o time tinha que vencer no tempo normal ou caso necessário, se ocorre empate, buscar a vitória na prorrogação.

“Porém, perdemos. Uma derrota amarga que nos coloca fora da semifinal. E não adianta falar que criamos oportunidades, porque o que vale é o gol. Agora o foco é na LPF e cabeça no lugar para corrigir os erros”, lamentou Aninha.

Não há nem tempo para lamentos, já que neste final de semana a ASF São Carlos estará em ação duas vezes no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. As partidas são válidas pela fase de classificação da LPF. Às 12h de sábado, 26, pega Guarujá pelo sub20 e no domingo, 27, o FutFera de Guará a partir das 16h no adulto.

“Serão dois jogos difíceis e disputados. No sub20, Guarujá tem um time entrosado e as atletas treinam juntas há várias temporadas. Acredito em uma partida bem equilibrada, mas confio no meu grupo. No adulto, o FutFera tem um time forte e raçudo. As atletas buscam contato físico e a partida fica truncada. Como será no “Olaio”, vai ter espaço e vamos tentar aproveitar isso para fazer valer o fator casa”, finalizou Aninha.

