Aracy FC estreia com goleada no Raspadão

Uma das equipes que participam do Raspadão: gols e emoção 'à granel' garantem a festa da torcida

Comemoração e bola na rede não faltaram na rodada de abertura do grupo A do 14º Campeonato do Raspadão, que acontece no Cidade Aracy. Na manhã de domingo, 4, foi realizada a rodada inaugural do grupo A.

Com a presença de um excelente público, que prestigiou a competição, foram quatro jogos e os atacantes fizeram a festa. Em quatro partidas foram anotados 15 gols, o que resultou uma média de 3,8 gols por jogo.

O principal destaque ficou por conta do Aracy FC que não tomou conhecimento do Desportivo Central e aplicou 5 a 0, a maior goleada da manhã esportiva.

Os demais resultados foram os seguintes:

Antenor Garcia R2 2 x 1 Zé Bebeu

Meninos da Vila 0 x 3 Caixa D´Água

Pé na Porta 3 x 1 Associação Proara

O Bala Laika EC folgou na rodada.

