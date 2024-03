Aracy e Antenor mantém 100% de aproveitamento no Raspadão

SIGA O SCA NO

Raspadão no Aracy ganha em emoção e disputa: jogos movimentam o populoso bairro são-carlense - Crédito: Divulgação

Uma rodada quente, literalmente devido ao forte calor, e empolgante. Assim foram os jogos da terceira rodada do Grupo A do 14º Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Na manhã de domingo, 3, um grande público compareceu para prestigiar as partidas e os destaques ficaram para o Aracy e Antenor Garcia.

Até aqui, pela fase de classificação, as duas equipes estão perfeitas e venceram as três partidas que realizaram e com isso mantém os 100% de aproveitamento.

O Aracy superou o Caixa d’Água por 4 a 3 em uma partida bem disputada. O Antenor Garcia, igualmente com dificuldades, conquistou os 3 pontos em cima da Associação Proara, ao fazer 3 a 2.

Resultados

Aracy FC 4 x 3 Caixa d’Água

Pé na Porta 2 x 2 Bala Laika

Antenor Garcia 3 x 2 Associação Proara

Meninos da Vila 2 x 6 Zé Bebeu

Classificação

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também