Aracy assume o 2º lugar e Juventude entra no G8

Aracy faz uma campanha com muita estabilidade na série Ouro da Champions Cup - Crédito: Divulgação

A fria e chuvosa manhã de domingo, 26, parece que animou os atletas das equipes que disputam a Série Ouro da Champions Cup e com isso muitos gols e significativas alterações na tabela de classificação da competição organizada pela Liga Desportiva de São Carlos.

Pela décima rodada da fase de classificação, três goleadas foram registradas e em uma delas, o Aracy mandou 5 a 2 para cima do Vila Prado e assumiu a segunda colocação do campeonato com 20 pontos, se aproveitando do tropeço do então vice-líder Tijuco Preto que ficou no 1 a 1 com o Atlético Munique e também tem a mesma pontuação.

Outra novidade foi a entrada do Juventude no G8, após 2 a 0 em cima do Mirante. A equipe está com 14 pontos e ultrapassou o Cruzeiro do Sul que conquistou um ponto diante do Policarbon e chegou aos 13 pontos.

Após a conclusão da 10ª rodada, restam outras cinco com 15 pontos a disputar. Além do Cruzeiro do Sul, Pé na Porta, Milan e Mirante sonham com a classificação entre os oito melhores desta fase.

Resultados

Juventus Cruzado 7 x 1 Abdelnur

Policarbon 1 x 1 Cruzeiro do Sul

Mirante 0 x 2 Juventude

Tijuco Preto 1 x 1 Atlético Munique

Vila Prado 2 x 5 Aracy

River Plate 2 x 5 Santa Angelina

