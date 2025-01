Aprender com os Erros de Poker

O jogo de poker é um jogo baseado na estratégia de cada jogador, juntando paciência, habilidade, coragem e firmeza. No entanto, mesmo os jogadores mais experientes vão errando ao longo das suas sessões por diferentes razões. Assim, aprender a minimizar esses equívocos pode ser a grande diferença entre um bom jogador e um excelente.

Se pretende melhorar as suas probabilidades de ganho no poker online depois de realizar o Casino Verde, confira, de seguida, como aprender e melhorar com os seus próprios erros nas sessões de poker que vai realizando. Certamente que fará toda a diferença no futuro desempenho nas mesas de poker ao vivo e online.

Jogar Demasiadas Mãos

Um dos erros mais comuns cometidos pelos jogadores menos experientes é a quantidade de mãos jogadas. Conseguir identificar uma mão consistente e forte é fundamental para criar pressão nos adversários ao longo do tempo. Caso não o faça, será explorado em praticamente todas as mãos fracas que for a jogo, levando-o a perder fichas ou dinheiro desnecessário. Estude as diversas tabelas de mãos disponibilizadas pela internet, possibilitando que jogue de forma mais disciplinada.

A juntar a isso, com o poker online, muitos jogadores começam a abrir e a entrar em demasiadas mesas ao mesmo tempo. Essa ação irá provocar que exista menos tempo para analisar determinadas mãos, o que prejudicará os jogadores menos experientes que ainda necessitam de tempo para escrutinar as melhores ações a fazer. Desta forma, se ainda é um jogador pouco experiente, é aconselhável abrir apenas uma mesa e jogar mão a mão, tentando melhorar o seu jogo. Essa melhoria acontecerá naturalmente caso reveja e analise as ações realizadas, verificando o que poderia ter feito melhor em cada mão.

Ignorar a Posição na Mesa

Falamos de um dos jogos com mais nuances ao longo dos torneios ou dos jogos cash games. Uma característica que não pode ser colocada de lado é a posição na mesa que cada jogador ocupa, pois esse aspeto é fundamental para conseguir colocar pressão em determinados jogadores.

Caso esteja nas primeiras posições da mesa, Under The Gun (UTG) e Middle Position (MP), deverá ter em atenção que será dos primeiros a ter de tomar uma decisão durante a mão em questão. Por outro lado, as posições finais, LoJack (LJ), HiJack (HJ) e Botão (BTN), permitem tomar decisões com base nas ações dos outros jogadores da mesa. Esta preocupação de ter em consideração a posição na mesa ao longo da sessão de poker permite melhorar a estratégia de cada um e aumentar as probabilidades de ganhos.

Jogar Frustrado

O impacto do estado anímico no poker é gigante, levando muitos novos jogadores a perderem-se caso continuem a jogar quando são impactados por diferentes tipos de emoções. Os jogadores mais experientes sabem identificar o estado de emoções de determinado jogador, conseguindo explorar, ao máximo, essa particularidade.

Jogar movido apenas por emoções, também chamado de "tilt" no universo do poker, é uma das falhas mais prejudiciais que um jogador pode cometer. Quando sentimentos como raiva, frustração ou euforia prevalecem, as escolhas em cada mão deixam de ser lógicas, prejudicando a estratégia e elevando a probabilidade de perder as diferentes mãos. Um jogador emotivo costuma ser mais previsível, com apostas precipitadas com mãos fracas ou reagindo de maneira excessiva às ações dos oponentes.

Para evitar tudo isto, é crucial manter a concentração e a serenidade, mesmo depois de uma mão perdida. Técnicas de gestão emocional, como a introdução de intervalos durante a partida ou exercícios de mindfulness, contribuem para manter um estado de espírito equilibrado e prevenir que as emoções prejudiquem o desempenho de cada um.

Não Controlar a Banca

Como em qualquer jogo de fortuna e azar, a sorte também tem de estar do lado do jogador no poker. No entanto, o poker pode ser considerado o jogo de casino onde a sorte tem menos influência no resultado final no longo prazo. Por essa razão, conseguir fazer uma gestão adequada da sua banca é fundamental para não ir à falência caso ocorram momentos menos positivos.

Antes de iniciar no poker, defina limites que devem determinar o dinheiro que pode gastar em cada sessão e até quanto pode perder no geral, esses valores não devem ser significativos para as contas pessoais fora do jogo. Além disso, também é importante que jogue sempre com responsabilidade e consciência de que está a praticar um jogo de fortuna e azar.

Aprenda e Torne-se melhor Jogador

O poker vai muito além da sorte, é uma arte que mescla estratégia, análise e gestão de emoções. Ao aprender com os próprios erros e adotar uma estratégia disciplinada, qualquer jogador pode melhorar as suas competências e obter melhores resultados. Identificar os pontos fracos, como lidar com emoções ou subestimar oponentes, é a primeira etapa para progredir no jogo.

Ao aplicar os conhecimentos adquiridos e adotar uma mentalidade resiliente, estará mais preparado para enfrentar os principais desafios e aproveitar as oportunidades que certamente terá nas mesas de poker. No poker, como na vida, o crescimento vem com a prática e com uma aprendizagem contínua. Aproveite todas as dicas e torne-se um jogador mais forte e seguro nas suas decisões.