Após título em Minas Gerais, Alex Cícero assina com o Grêmio

Alex em ação com a camisa do Guarani/MG: “A expectativa é de fazer um excelente trabalho no Grêmio” - Crédito: Divulgação

Primeira etapa concluída. O Grêmio São-carlense anunciou na tarde desta sexta-feira, 13, o seu 22º reforço e encerrou a primeira etapa de contratações visando formar o grupo que irá disputar a fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, que começa no dia 22 de janeiro do próximo ano.

A novidade é a contratação do atacante Alex Cícero, de 22 anos. Natural de Panelas/PE, chega ao clube para a sua primeira temporada por empréstimo pelo Caruaru City/PE, após a conquista da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro deste ano quando defendeu o Guarani/MG.

Animado com a oportunidade de atuar no estado de São Paulo, Alex garantiu que está motivado e otimista. “O que me fez escolher o Grêmio foi a grandeza do clube, o projeto e a torcida! A expectativa é de fazer um grande trabalho junto com meus companheiros e comissão, conquistar os objetivos, principalmente o acesso (Série A3).

Leia Também