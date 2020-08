Após testagem de atletas e liberação dos ginásios, equipes devem disputar a Copa AVS/Smec

Equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec deve estar em ação na Copa AVS/Smec ainda neste ano - Crédito: Divulgação

Aos poucos, as atividades esportivas devem retornar a um “novo normal”, uma vez que quatro modalidades esportivas, consideradas de alto rendimento, foram liberadas para retornarem às atividades em São Carlos: futsal, basquete, vôlei e handebol. O que há de comum entre todas, é que os atletas terão que realizar testes PCR e negativarem, para que possam retornar às atividades. Além de um rígido protocolo de segurança.

O passo inicial aconteceu na quinta-feira, 27, quando representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e das respectivas modalidades as estiveram reunidos.

O vôlei feminino mandou representantes que tomaram ciência das normas que deverão obedecer para que os treinos aconteçam. O primeiro passo será a testagem das atletas de todas as equipes, bem como integrantes das respectivas comissões técnicas. Caso ocorra resultados positivos da Covid-19, o infectado deverá ficar em isolamento por 14 dias e posteriormente integra a sua equipe. Os ginásios municipais de esportes deverão ainda, após serem higienizados, serem liberados para treinos e jogos.

Na reunião, ficou determinado que os testes devem ocorrer a cada 15 dias. As atletas e comissão devem aferir a temperatura em casa e informar a equipe a cada treino e o uso de máscara é obrigatório. Cada uma devem levar a roupa de treino. Durante as atividades, as atletas poderão ficar sem as máscaras. Não será permitido o uso do vestiário, que deverão ser utilizados somente para necessidades fisiológicas. A comissão técnica por sua vez deve permanecer de máscara o tempo todo. Não será admitido ainda a presença de estranhos durante os treinos. As atletas não podem levar nenhum parente

TRÊS TORNEIOS

O São Carlos Agora entrou em contato com o técnico Zé Sérgio, um dos responsáveis pela Associação de Vôlei São-carlense (AVS). Segundo ele, caso não haja nenhum imprevisto, o retorno das atividades devem ocorrer no dia 8 de setembro, desde que a Prefeitura Municipal proceda a higienização dos ginásios municipais

“Após os testes feitos e as atletas sejam negativadas para Covid-19, os treinos recomeçaram no dia 15 de setembro”, informou.

Quanto às competições esportivas, após todas as equipes de São Carlos retornarem aos treinos, a ideia é realizar em outubro mais uma nova edição da Copa AVS/Smec. “Estamos trabalhando com duas possibilidades: um torneio curto, com poucos jogos e que termine em dezembro ou outro que se estenda até março de 2021”, afirmou. “A unanimidade é que as atletas das equipes mantém contato constante e têm vontade de voltar às competições. Mas como todos os cuidados e respeito a essa infecção”, comentou. “Obedecendo os protocolos de segurança”, comentou.

Zé Sérgio informou ainda que sua equipe pode estar presente em dois torneios regionais: A Copa AABB e a APV. “As duas entidades já entraram em contato e irão ocorrer reuniões online no começo do próximo mês”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também