Após segundo WO, MVC está fora da 9ª Copa AVS/Smec

Scorpions, de Américo Brasiliense, compareceu para o jogo e venceu por WO - Crédito: Zé_Photografy

O MVC está fora da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. A equipe foi eliminada após cometer o segundo WO na fase de classificação.

A equipe deveria jogar na manhã de domingo, 4, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia contra o Scorpions, de Américo Brasiliense.

Na mesma praça esportiva, só que no dia 19 de maio, a equipe já tinha praticado a atitude antiesportiva ao não comparecer para enfrentar o Elite.

O MVC estava em 6º lugar na tabela de classificação, com 8 pontos e lutava diretamente por uma vaga para as finais da Série Ouro.

De acordo com a organização da Copa, a eliminação após duas ausências consta em item do regulamento que foi aprovado por todos os participantes.

Três Jogos

A Copa AVS/Smec terá três partidas previstas para esta semana. Na terça-feira, 6, a partir das 20h30, o Fênix/LBR Sports encara o Alpha, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Na quarta-feira, 7, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, a equipe da casa recebe a visita do Elite, a partir das 20h e, na quinta-feira, 8, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a AVS/Smec recebe a visita da UFSCar, a partir das 20h30.

