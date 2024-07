Após perder a invencibilidade, Os Prédios tem mais um desafio complicado no Amador

Primos vai tentar surpreender o líder Os Prédios no Amador - Crédito: Divulgação

A vida do Os Prédios não está fácil no Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. O time tem ‘gordura’ na liderança, mas viu sua invencibilidade desaparecer após 16 rodadas, ao perder para o Zavaglia por 3 a 0.

O time tenta a reabilitação, mas terá pela frente mais um compromisso complicado na manhã deste domingo, 21, quando acontece a 17ª rodada da fase de classificação.

A partir das 10h, no Estádio municipal Luiz Estevan de Oliveira, Zuzão, o líder do Amador, com 35 pontos terá pela frente o Primos, que está em 4º lugar com 26 pontos. É uma partida que reunirá atletas de boa qualidade técnica o que torna o encontro sem favorito.

A rodada

Domingo, 21

Campo do Distrito de Água Vermelha

8h – Unidos da Vila x Monte Carlo

10 – Ponte Preta x BN Madri

Campo da Vila Isabel

8h – Vasco x Jardim Gonzaga

Estádio municipal Luiz Estevan de Oliveira, Zuzão

8h – Zavaglia x Mairiense

10h – Primos x Os Prédios

Classificação

Leia Também