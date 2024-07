Após goleada, Águia voa em Araçatuba para ser predadora

Em Araçatuba, São Carlos tenta a segunda vitória - Crédito: Delma Gonçalves

Líder e vice-líder do grupo 5 do Campeonato Paulista da Série B medem forças neste sábado, 13, no encerramento do primeiro turno da segunda fase. No estádio municipal Adhemar de Barros, o Araçatuba recebe a visita do São Carlos.

Frente a frente as duas melhores equipes do grupo. Os anfitriões estão com 100% de aproveitamento e vem de vitória em cima do Colorado por 2 a 1. A Águia, por sua vez, está em alta e vem de uma histórica goleada em cima do Mauaense por 6 a 0.

Pelo mesmo grupo, só que às 15h, no estádio municipal Carlos Ferracini, o Colorado e Mauaense se enfrentam e as duas equipes correm atrás da reabilitação, pois foram derrotadas na semana passada.

Para este compromisso, o técnico João Batista poderá contar com força máxima e a expectativa é de pelo menos buscar um ponto em Araçatuba.

O treinador da Águia afirmou que a equipe não irá mudar a forma de jogar e admitiu que a meta principal é a vitória para deixar a equipe em uma situação confortável na tabela de classificação.

Classificação

Araçatuba, 6 pontos

São Carlos, 3 pontos

Colorado, 3 pontos

Mauaense, 0 ponto

