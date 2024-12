Após defender o Comercial na A2, atacante vestirá camisa do Lobo

Compartilhar no facebook

Luiz Henrique em ação pelo Comercial: “Temos uma expectativa muito boa e acredito que vamos fazer um grande trabalho” - Crédito: Divulgação

O Grêmio São-carlense anunciou no começo da tarde desta sexta-feira, 6, sua 15ª aquisição para o Campeonato Paulista da Série A4 em 2025. Trata-se do atacante Luiz Henrique, de 22 anos, que chega ao clube para a sua primeira temporada após disputar no primeiro semestre deste ano, Campeonato Paulista A2 pelo Comercial de Ribeirão Preto.

Ao São Carlos Agora, Luiz Henrique afirmou que estar no Grêmio São-Carlense é uma oportunidade muito boa para poder mostrar seu futebol. “Para o crescimento da minha carreira e ajudar o clube com os objetivos de conquistar o acesso”, afirmou.

O jogador irá trabalhar pela primeira vez com o técnico Marcus Vinícius e está motivado para o novo desafio. “Temos uma expectativa muito boa e acredito que vamos fazer um grande trabalho e com isso conquistar o principal objetivo que é o acesso e ser campeão! A torcida pode esperar muita determinação, vontade de vencer sempre, honrar a camisa e gols”, afirmou.

