Após confirmar presença na Bezinha, Antunes garante que Águia lutará pelo acesso

Antunes (primeiro plano) durante arbitral na FPF: São Carlos terá time para buscar o acesso - Crédito: Divulgação/FPF

Após conselho arbitral realizado na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), o presidente Carlos Antunes confirmou a presença do São Carlos no Campeonato Paulista da Série B em 2024, a popular Bezinha.

Neste domingo, 3, com exclusividade, Antunes concedeu entrevista ao São Carlos Agora e revelou quais são as metas da Águia para a competição estadual. Atualmente, as atividades acontecem em Rio Claro, onde é realizada a captação e avaliação dos jogadores que podem integrar o time. No dia 10 de março, a estimativa é que as atividades comecem a ser realizadas na cidade. Antes, no dia 7, acontece uma reunião com dirigentes do clube em São Carlos.

“Com o auxílio de torcedores e diretores, estamos buscando um alojamento em um local adequado para a estadia digna para atletas e comissão técnica”, informou Antunes.

Acesso

Indagado sobre as pretensões da Águia na temporada 2024, o dirigente do São Carlos foi bem objetivo. “Buscar o acesso. As vezes não conseguimos, pois o trabalho não flui. Mas a nossa intensão é colocar a equipe na Série A3, onde esteve por várias temporadas. Vamos trabalhar para crescer ano a ano. Não podemos esquecer que o São Carlos tem 20 anos e é a equipe que está em atividade a mais tempo. Nosso torcedor aprendeu a ter alegrias e tristezas. Mas queremos fazer um bom trabalho voltado para o torcedor. Ele que nos guia e o São Carlos é uma paixão de muitos torcedores. Não só da cidade, mas de todo o Brasil e do Exterior e nossa ideia é manter a chama acessa e enquanto eu tiver forças, farei um trabalho forte”, garantiu.

Sempre ativo

Antunes discordou do fato de uma hipótese levantada que o São Carlos estaria inativo após o rebaixamento em 2023, salientando que a equipe esteve trabalhando até novembro nas categorias de base.

“Nós não sumimos. Mas disputamos as categorias de base da FPF. Porém, isso a imprensa não noticia. Mantivemos as atividades até novembro e retornamos agora com as atividades voltadas para a equipe profissional”, finalizou.

