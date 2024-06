Após “atropelo” do final de semana, Champions Cup tem partidas remarcadas

SIGA O SCA NO

Aracy encara o Zé Bebeu nesta segunda, no Luisão - Crédito: Divulgação

Após o inusitado e repentino cancelamento da rodada das séries ouro e prata da Champions Cup, quando várias partidas deixaram de ser realizadas, a Liga Desportiva de São Carlos, organizadora dos torneios amadores se viu obrigada a remarcar as partidas.

Algumas delas acontecerão no período noturno desta semana. Quatro no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão e duas, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté.

No total serão seis partidas, sendo cinco pela série ouro e uma pelo grupo A da série prata (partida atrasada da 6ª rodada). Todos os jogos são pela fase de classificação das competições.

Desta forma, assim ficaram os jogos:

Segunda-feira, 10

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão

19h15 - Zé Bebeu X Aracy – 12ª rodada série ouro

20h45 - Mirante X Abdelnur – 12ª rodada série ouro

Quarta-feira, 12

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão

19h15 - Abdelnur x Vila Prado – 11ª rodada série ouro

21h - União Douradense x Deportivo Sanka – 9ª rodada série prata – Grupo A

Estádio municipal Dagnino Rossi, Ibaté

19h15 - Aracy x River Plate – 13ª rodada série ouro

20h45 - Juventude x Milan – 13ª rodada série ouro

