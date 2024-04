Após 15 anos, vôlei infantil da AVS/Smec estreia em maio

Equipe infantil vai representar São Carlos na APV: AVS retorna às origens após 15 anos - Crédito: Zé_Photografy

A espera foi grande, mas recompensadora. Após trabalho árduo, a diretoria da Associação de Vôlei São-carlense (AVS), através da escolinha social, montou uma equipe infantil feminina e em 2024 confirmou o retorno às competições oficiais e com apoio da Prefeitura Municipal, disputará o Campeonato da APV.

Dezessete atletas sub16, proveniente da escolinha de vôlei que é realizada nas manhãs de sábado no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, irão representar a nova geração do vôlei feminino são-carlense. E a data de estreia já está definida.

Será um sábado, dia 11 de maio, às 10h30, em casa. O adversário será a AABB, de Ribeirão Preto. A AVS/Smec está no grupo D e irá enfrentar ainda Sertãozinho, Franca e Ribeirão Preto. De acordo com a fase de classificação as equipes jogam em turno e returno e as duas primeiras se classificam para a segunda fase da competição.

O técnico da equipe será Zé Sérgio, um dos fundadores da AVS e animado com o retorno às origens, ele acredita em uma boa participação são-carlense na temporada.

“A expectativa é fazer bom jogos e dar experiência para a equipe que muito nova formada com atletas mirim e infantil. A maioria sem experiência de jogos oficiais e a única atleta que já está participando de competição é a ponteira Giovanna Garbuio que faz parte da equipe sub18 e joga os Joguinhos da Juventude. Essa equipe foi formada das atletas da nossa escolinha de iniciação”, garantiu.

A equipe

Levantadoras – Clara Fernandes, Isadora Fernandes

Centrais – Gabi Eugênio, Aghata, Duda Silva, Lara e Mariana

Ponteiras – Letícia, Lívia, Emily, Bianca e Giovanna

Opostas – Manu, Lavínia e Karina

Líberos – Letícia Oliveira e Rayssa

