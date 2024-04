Após 15 anos, AVS/Smec terá equipe infantil no Estadual da APV

Equipe infantil da AVS irá representar São Carlos no Campeonato da APV - Crédito: Zé_Photografy

As filhas pródigas e à casa, torna. Assim, após 15 anos, a Associação de Vôlei São-carlense (AVS)/Smec terá uma equipe infantil feminina e representará a cidade no campeonato estadual da Associação Pró Voleibol. Será o ‘debut’ de jovens e sonhadoras são-carlenses.

O time é inexperiente com atletas de 14 e 15 anos que nunca disputaram uma competição oficial e saiu das escolinhas sociais (gratuitas) da AVS, cuja iniciação é realizada aos sábados pela manhã no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Para dar um pouco mais de conjunto ao grupo, a participação são-carlense começa apenas no fim de maio. “Estamos treinando a parte técnica e tática”, disse Zé Sérgio, que será o técnico do time. A APV este ano terá a presença de 20 equipes na competição e elas foram divididas em quatro grupos com cinco times cada. Após turno e returno, as duas primeiras se classificam para a segunda fase. A AVS/Smec terá como adversários no grupo D, AABB Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca e Ribeirão Preto.

Em entrevista, Zé Sérgio não escondeu que a meta em 2024 é, inicialmente dar experiência para a equipe. “As jogadoras são bem jovens e inexperientes. Nunca competiram oficialmente. Já estão nervosas e ansiosas”, disse. “A princípio a cobrança é zero. Vamos deixar elas entrar em quadra, sentir gosto pela coisa e ai sim, em 2025, começar almejar passos mais ambiciosos”, disse.

Porém, questionado uma segunda vez, o treinador salientou que, mesmo inexperientes, as atletas já fazem planos e sonham com uma possível classificação para a segunda fase (entre os oito melhores da APV). “Mas isso é prematuro. Hoje, qualquer afirmação é subjetiva. O que irá valer mesmo é quando começar o campeonato. Até lá são sonhos, projeções, expectativas e um desejo enorme em voltar a colocar São Carlos em destaque no vôlei paulista”, finalizou o entusiasta técnico da AVS/Smec.

