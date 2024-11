Apesar de difícil, Flávio Neto sonha com título no Campeonato San Marino

Flávio ainda sonha com a conquista do título. Porém, a matemática não é amiga do são-carlense - Crédito: Divulgação

A possibilidade é pequena, mas a esperança e o otimismo falam mais alto para o são-carlense Flávio Neto que tem remotas possibilidades de conquistar o título da categoria Sprinter no Campeonato San Marino de Kart, que é realizado em Paulínia/SP.

Na F4 Sprinter, João Murari está na primeira colocação, com 107 pontos, seguido por Victor Bianco, em segundo, com 94. Flávio Neto (93), Davi Silva (83) e Lucas Liani (79) também seguem com chances de título.

Neste sábado, 30, acontece a oitava e última etapa no Autódromo Internacional de San Marino que tem a pontuação dobrada. Desta forma, Flávio ainda sonha com a conquista do título. Porém, a matemática não é amiga do são-carlense que terá que vencer as duas baterias e ainda torcer para que Murari não marque nenhum ponto.

“Estou bem preparado técnica e fisicamente. Fiz treinos fortes”, disse em reportagem ao São Carlos Agora. Flávio lembrou que na sétima etapa, foi desclassificado devido a uma peça em que a distribuidora forneceu errado e a equipe não percebeu. “Era para eu ter ficado em primeiro, mas acabei ficando na terceira colocação geral”, lamentou.

Desta forma, para ele conseguir ao menos o vice-campeonato, precisa chegar entre os quatro primeiros. Mas como sonha com o título, ele vai ter que contar com a sorte para que Murari não pontue em uma das duas corridas e ele chegue em primeiro na duas. “Estou esperançoso, muito otimista e muito bem preparado. A cabeça está focada. Obrigado a todos que me acompanha, principalmente ao São Carlos Agora, que me incentiva a sempre buscar as vitórias”, disse.

