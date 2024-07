Apesar da folga, Grêmio mantém o 3º posto na Copa Paulista

SIGA O SCA NO

Lobo folgou na Copa Paulista e manteve a terceira colocação no grupo 3 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Concluída a quarta rodada da fase de classificação da Copa Paulista e pelo Grupo 3, mesmo folgando na rodada, o Grêmio São-carlense se manteve na terceira posição, se beneficiando pelos resultados das duas partidas ocorridas no final de semana. A equipe tem 2 pontos.

No estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, o Taquaritinga manteve a sua campanha perfeita até aqui e já está classificado para a segunda fase com cinco rodadas de antecedência.

Com 100% de aproveitamento, venceu a quarta partida seguida, chegou aos 12 pontos ao fazer 2 a 0 no Rio Claro, mesmo atuando fora de casa. O time rio-clarense caiu para a quarta colocação com 2 pontos.

Já em Piracicaba, o XV local conquistou a primeira vitória e totalizada 4 pontos na segunda colocação. Com autoridade, fez 4 a 2 no lanterna União São João de Araras (1 ponto).

Classificação

Taquaritinga, 12 pontos

XV de Piracicaba, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 2 pontos

Rio Claro, 2 pontos

União São João, 1 ponto

Leia Também