Apenas voluntarioso, Grêmio perde para o Nacional

Em São Paulo, o Grêmio foi apenas voluntarioso: mais uma derrota na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense foi voluntarioso, jogou de igual para igual, mas acabou conhecendo mais uma derrota no Campeonato Paulista da Série A4. Em partida válida pela 10ª rodada da fase de classificação, na tarde desta quarta-feira, 6, foi derrotado para o Nacional pela contagem mínima, um golaço do atacante Talisca aos 5 minutos da etapa final. A partida foi no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, em São Paulo.

O Nacional não vencia a quatro jogos e se empenhou para enfrentar o Grêmio. Com determinação, foi ao ataque e acabou premiado com os três pontos.

O time do técnico Rafael Sundermann buscou igualmente a vitória. Os atletas mostraram disposição, mas erraram muitos passes na maioria do tempo. A equipe conseguiu eficiência nos minutos finais. Porém os jogadores esbarravam nas defesas de Maurício ou então na falta de pontaria dos gremistas.

O jogo

Disposição não faltou para Nacional e Grêmio São-carlense. O primeiro tempo não foi de muita inspiração. Mas não faltou a transpiração. Assim, a etapa inicial foi movimentada e com boas chances de gol para as duas equipes.

Gustavo Belli fez duas boas defesas, assim como Maurício. Apesar do empenho dos jogadores, os erros de passe de ambos os lados falaram mais alto e no momento da conclusão, a finalização deixava a desejar. Por este motivo, o 0 a 0 acabou sendo um justo placar.

No segundo tempo as equipes voltaram dispostas, mas quem levou a melhor foi o Nacional. Aos 4 minutos teve um gol anulado, porém, no minuto seguinte, da intermediária, Talisca acertou um belo chute e a bola foi ‘dormir’ no ângulo esquerdo de Gustavo Belli, que nada pode fazer. Naça 1 a 0.

Em vantagem no placar, os anfitriões passaram a fazer um jogo mais cadenciado e saia em ataques rápidos. Já o time de Rafael Sundermann sentiu o gol. A equipe ia ao ataque, mas erravam passes, havia uma certa ansiedade dos jogadores e o goleiro Maurício não era exigido a fazer defesas.

Em 20 minutos, Sundermann chegou a mudar a equipe quatro vezes na tentativa de buscar o empate. Mas o time era apenas voluntarioso e um futebol apenas razoável. Lances perigosos, até então, nenhum.

O panorama da partida começou a mudar, gradativamente, a partir dos 30 minutos, quando o Grêmio levou pela primeira vez na partida, um grande perigo ao gol de Maurício. De voleio, Felipe Estrella acertou um belo chute e uma excelente defesa do goleiro do Nacional.

Nos 15 minutos finais, aproveitando o recuo do Nacional para garantir a vitória, o Grêmio insistiu, atacou, criou chances, mas conheceu mais uma derrota na A4.

