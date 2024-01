América Mineiro despacha o Ituano pela Copinha

SIGA O SCA NO

América Mineiro venceu e encara o Timãozinho pela Copinha - Crédito: Miltinho Marchetti

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebeu mais uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite de terça-feira, 16. Pelas oitavas de final, o América Mineiro derrotou o Ituano, por 2 a 1, e qualificou-se entre as oito melhores equipes da competição. Agora enfrenta o Corinthians, que goleou o CRB por 6 a 0, em Marília.

Após um primeiro tempo em que a rede não balançou, o clube mineiro aproveitou melhor as oportunidades na etapa complementar e abriu o marcador aos 19 minutos, com Sánchez. Ighor Gabriel, aos 26, ampliou, enquanto que, três minutos mais tarde, o Ituano descontou com Zé Carlos e deu números finais ao placar.

Nas quartas de final, o América irá enfrentar o Corinthians, que derrotou o CRB, por 6 a 0, e também se classificou. A partida acontece na próxima quinta-feira, 18, às 21h35, no estádio municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, conforme determinação da Federação Paulista de Futebol. O vencedor medirá forças na semifinal contra o ganhador de Grêmio Novorizontino e Atlético/PR, que, também na quinta-feira, 18, medem forças às 17h no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca.

