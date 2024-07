Amardozão tem novo líder e vice-líder

Ponte Preta comanda o Amadorzão com 37 pontos após 18 rodadas - Crédito: Divulgação

A 18ª rodada da fase de classificação do Campeonato Amador sofreu profundas alterações na manhã deste domingo, 28. A competição promovida pela Liga de Futebol Amador de São Carlos tem agora um novo líder um novo vice-líder. Até então, a equipe com melhor índice é agora a terceira colocada.

Quem comanda o Amadorzão agora é a Ponte Preta, a equipe conquistou uma expressiva vitória frente o Zavaglia por 3 a 0 e pulou para a primeira colocação, com 37 pontos.

O Zavaglia, por sua vez, ficou com os mesmos 27 pontos e caiu para a 6ª colocação, já que o Unidos da Vila bateu o Mairiense por 3 a 0 e saltou para a quarta colocação com a mesma pontuação. O Primos, que não jogou na rodada também tem 27 pontos (5º lugar).

O novo vice-líder do Amador é o Jardim Gonzaga, que venceu o então primeiro colocado Os Prédios por 2 a 0.

Desta forma, a nova configuração da tabela aponta o Gonzaga com 36 pontos, a mesma do Os Prédios que perde no critério de desempate, já que tem uma vitória a menos que o adversário (10 contra 11 do Gonzaga).

Resultados

Unidos da Vila 3 x 0 Mairiense

Zavaglia 0 x 3 Ponte Preta

Jardim Gonzaga 2 x 0 Os Prédios

Monte Carlo 1 x 1 BN Madri

Leia Também