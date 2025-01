Amadorzão e Varzeano devem começar em abril

Compartilhar no facebook

De acordo com Luís Marcelo, Liga pode realizar em 2025, torneios veteranos e da base - Crédito: Divulgação

A Liga de Futebol Amador de São Carlos, presidida por Luís Marcelo Rocha Ferreira relatou no final da semana passada um esboço das competições que a entidade pretende promover na temporada 2025.

De acordo com o dirigente, a princípio, a Liga vai capitanear o Campeonato Amador e o Campeonato Varzeano, cujas inscrições para as equipes interessadas estarão abertas a partir do dia 1º de fevereiro.

Luís Marcelo informou que a ideia inicial é que cada campeonato tenha, no mínimo 12 equipes e no máximo, 18. Inicialmente, Primos, Vasco, Unidos, BN, Polêmicos, Mercenário, Tijuco Preto, Red Bull e Mairiense já estão confirmadas no Amadorzão.

O presidente da Liga revelou também que existe a perspectiva que seja promovido este ano sob a tutela da entidade, os campeonatos de base, além do sub38, sub45 e master. “Mas para que este projeto seja levado adiante, temos que nos reunir com diretores da Smec para ver as possibilidades”, esclareceu Luís Marcelo.

Inscrições

Quanto ao Amador e Varzeano, o dirigente informou que a ideia inicial é já no dia 1º de fevereiro abrir as inscrições para as equipes interessadas em competir nesta temporada.

“Estamos trabalhando para promover bons campeonatos aos são-carlenses. As tratativas estão em andamento e acredito que em breve estaremos decidindo o que iremos colocar em prática no futebol amador de São Carlos”, finalizou Luís Marcelo.

