Amador e Varzeano terão a presença de 24 equipes

Luís Marcelo: “Queremos proporcionar belos espetáculos, grandes campeonatos e praças esportivas com muitos torcedores - Crédito: Marcos Escrivani

A Liga de Futebol Amador de São Carlos, sob a presidência de Luís Marcelo Rocha Ferreira, confirmou na manhã desta quarta-feira, 17, que a bola irá rolar, de fato, para duas competições tradicionais e que movimenta centenas de esportistas aos finais de semana: os campeonatos amador e varzeano.

De acordo com Luís Marcelo, cada competição terá a presença de 12 equipes. Em ambas, a forma de disputa é a mesma: os times se enfrentarão em dois turnos e as oito primeiras passam para as quartas de final, posteriormente semifinal e final. A rodada inaugural deve acontecer no dia 3 de março e a final, no dia 22 de setembro.

O presidente da Liga disse ainda que cada equipe poderá inscrever até 30 atletas (até a quarta rodada da fase de classificação). Durante as partidas, se o atleta for advertido com cartão amarelo, terá que desembolsar ainda R$ 10. O vermelho, dobra: R$ 20.

Do regulamento consta ainda que, se durante o campeonato, uma equipe ter dois WOs, será automaticamente eliminada. Se cometer um WO, perderá vantagem em possível classificação para as fases posteriores.

Luís Marcelo informou ainda que na próxima quarta-feira, 24, deve acontecer uma reunião para definir detalhes da competição.

“Estamos muito felizes, contentes com essa nova jornada. O início dos torneios será logo no começo do ano com 24 equipes (já definidas) e inscrição ainda em aberta até 31. São times muito bem preparados e vencedores”, disse o dirigente.

De acordo com ele, a expectativa é a melhor possível em fazer grandes campeonatos e voltar a origem da Liga de Futebol. “Com organização, transparência e procurando ajudar os times da melhor maneira possível, com uma boa premiação, ótimos brindes. Esperamos que tudo ocorra da melhor maneira possível, que seja um grande campeonato. Melhor do que o ano passado, quando tivemos um campeonato fantástico, sem brigas, sem confusões, sem precisar eliminar nenhuma equipe ou punir atletas ou dirigentes. Nossa expectativa é que esse ano isso se repita e a gente consiga trazer de volta o futebol, com as praças esportivas lotadas de torcedores, Esse é o grande intuito da Liga. Manhãs e tarde esportivas com bastante alegria, bem familiar, onde todos possam participar. E isso é possível com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal”, finalizou Luís Marcelo

Campeonatos Amador e Varzeano

Segundo o presidente da Liga, estão confirmados no Amador: Primos, Vasco da Gama (atual campeão), Mairiense, Ponte Preta,

JG, Atlético Aracy, Os Prédios, Zavaglia, Unidos da Vila e Jacobucci. Devem confirmar presença nos próximos dias, o BN e uma equipe de Ibaté.

No Varzeano, irão em busca do título: Jockey, Polêmicos, Tijuco Preto, Santa Mônica, Centenário, Ajax Itamaraty, A.G.R., Meninos da Vila, São Carlos 8, Santa Eudóxia, Mercenários e Red Bull.

